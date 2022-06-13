Полузащитник сборной Украины Цыганков может стать игроком «Ливерпуля»

Фланговый полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины входит в сферу интересов «Ливерпуля».

По информации UA-football, английский клуб рассматривает 24-летнего футболиста в качестве возможной замены форварду Садио Мане, который может перейти в «Баварию» этим летом. В данный момент неизвестно, готов ли сам игрок продолжить свою карьеру в АПЛ.

Напомним, что Цыганков является воспитанником академии киевского «Динамо». Всего за бело-голубых он сыграл 213 матчей, забил 85 голов и отдал 58 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В составе сборной Украины хавбек провел 40 встреч (7 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.