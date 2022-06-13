«Крылья Советов» предложили Осинькину продлить контракт с клубом

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил о том, что руководство клуба предложило ему продлить контракт.

Отметим, что действующее соглашение 57-летнего специалиста с самарцами рассчитано до 30 июня 2024 года.

– Предложил ли мне клуб новое соглашение? Определенное продление – да. Сейчас в Самаре большой футбольный проект, во многом он связан со мной. Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно, – цитирует Осинькина «РБ-Спорт».

Напомним, что Осинькин возглавил «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда одержала 51 победу, десять раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений. В прошедшем сезоне самарцы заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Чертаново», «Сокол», «Кубань» и «Академию Тольятти».