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Защитник «Интера» Дюмфрис готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландского футболиста в 25 миллионов евро.
13 июня 2022 10:12
автор: Владислав Корегин

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает The Daily Mail, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что нидерландский игрок готов уйти из стана «нерадзурри» и присоединиться к «красным дьяволам», поскольку он хочет поработать под руководством своего соотечественника Эрика тен Хага.

Напомним, что Дюмфрис выступает за «Интер» с августа 2021 года. Всего за итальянский клуб он провел 45 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

источник: The Daily Mail
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Защитник «Интера» Дюмфрис готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландского футболиста в 25 миллионов евро.
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