Генеральный директор «Спартака»: Ожидаем в начале июля финальную версию бюджета клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу бюджета красно-белых на следующий сезон.

По словам специалиста, московская команда не испытывает никаких проблем в данном вопросе. При этом он заявил, что финальная версия бюджета будет известна в начале следующего месяца.

– Ожидаем в начале июля финальную версию бюджета. Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим. Леонид Арнольдович Федун вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют, – цитирует Мележикова «РИА Новости».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России.