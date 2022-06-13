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Александр Мостовой: В России для Алексея Миранчука есть запасной аэродром

Ранее стало известно, что «Аталанта» рассмотрит возможность продажи футболиста.
13 июня 2022 11:11
автор: Владислав Корегин

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

Ранее появилась информация о том, что руководство итальянского клуба включило 26-летнего хавбека в список футболистов, который могут быть проданы в летнее трансферное окно.

– Миранчук – талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту», там хорошая команда и большая конкуренция. Периодически он выходил и забивал, но это надо делать не в одной-двух играх, а на протяжение всего сезона. В России для Миранчука есть запасной аэродром, – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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