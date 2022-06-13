Бывший игрок «Краснодара» Кабелла может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии

Экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, в данный момент выступающий за «Монпелье», может сменить клубную прописку летом 2022 года.

Как сообщает L'Equipe, команды Серии А заинтересовались возможностью подписания 32-летнего француза. Отмечается, что нынешний клуб хавбека хочет сохранить его в своем составе и подписать с ним двухлетний контракт.

Напомним, Кабелла выступал за «Краснодар» с лета 2019 года. Он отыграл за южан 62 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. В апреле этого года «быки» объявили о расторжении действующего соглашения с футболистом. Тем самым, игрок присоединился к «Монпелье» на правах свободного агента.