«Краснодар» достиг договоренности по переходу нападающего «Тюмени» Данила Карпова

Форвард «Тюмени» Данил Карпов близок к тому, чтобы перейти в «Краснодар».

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на свой источник, руководство южан смогло договориться о трансфере 22-летнего футболиста. Отмечается, что в скором времени нападающий заключит с клубом трехлетний контракт.

Напомним, Карпов является воспитанником академии «Зенита». К «Тюмени» игрок присоединился в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач.

Действующий контракт Карпова с тюменской командой рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.