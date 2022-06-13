В «Спартаке» заявили об отсутствии давления со стороны Испании при переговорах клуба с Абаскалем

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. Ранее в СМИ появилась информация, испанец заключил двухлетнее соглашение.

– Давления с испанской стороны не было, Лука Каттани вел переговоры непосредственно с Абаскалем. Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно, – цитирует Мележикова «РИА Новости».

При этом специалист заявил, что для Абаскаля работа в «Спартаке» является серьезным вызовом в карьере, а также возможностью побороться за титулы.

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».