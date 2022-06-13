Газзаев назвал причины возможного ухода Алексея Миранчука из «Аталанты»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на появившуюся новость о том, что российский полузащитник Алексея Миранчука может покинуть «Аталанту».

Ранее появилась информация о том, что руководство итальянского клуба включило 26-летнего хавбека в список футболистов, которые могут быть проданы в летнее трансферное окно.

– К сожалению, за два года Миранчук так и не стал твердым игроком стартового состава. Когда приглашают легионера, он в любой команде должен занимать лидирующие позиции. Видимо, «Аталанта» тоже на это надеялась, но теперь, наверное, приняла решение его продать, – цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он отыграл за «бергамасков» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.