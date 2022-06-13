Эрлинг Холанд: Считаю, что «Манчестер Сити» – правильный клуб для реализации моих амбиций

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после подписания контракта с английской командой.

Напомним, что сегодня, 13 июня, 21-летний норвежец заключил пятилетнее соглашение с «горожанами». Ранее стало известно, что сумма трансфера футболиста из дортмундской «Боруссии» составила 75 миллионов евро.

– Это особенный день для меня и моей семьи. В этой команде собраны игроки высокого класса, а Гвардиола является одним из величайших тренеров всех времен. Считаю, что «Манчестер Сити» – правильный клуб для реализации моих амбиций. Не могу дождаться начала предсезонной подготовки, – цитирует Холанда клубная пресс-служба «горожан».

Напомним, что в прошедшем сезоне Холанд принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.