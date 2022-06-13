Семак заявил, что защитник Алип не покинет «Зенит» летом 2022 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, останется ли в команде защитник Нуралы Алип.

Напомним, что 22-летний казахстанец выступает за петербуржцев с февраля этого года на правах арендного соглашения из «Кайрата». За это время он отыграл за клуб 12 матчей, не отличившись голевыми действиями. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал чемпионом России в сезоне-2021/22.

– Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона – надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами, – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что Алип является воспитанником академии «Кайрата». Всего в составе алматинского клуба он провел 99 встреч, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. За сборную Казахстана футболист отыграл 17 матчей.