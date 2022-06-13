IFAB утвердил правило пяти замен во время матча на постоянной основе

Пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) сообщила о том, что организация утвердила на постоянной основе правило проведения пяти замен во время матча.

– IFAB получил поддержку от всего футбольного сообщества в том, чтобы внести пункт о пяти заменах в правила на постоянной основе, – говорится в сообщении пресс-службы IFAB.

Напомним, что число замен с трех до пяти было увеличено в мае 2020 года в связи с влиянием на футбол пандемии коронавируса. Впоследствии данная инициатива неоднократно продлевалась.