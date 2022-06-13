Георгий Зотов официально покинул «Рубин» на правах свободного агента

«Рубин» объявил об уходе из клуба правого защитника Георгия Зотова.

Как сообщает пресс-служба казанцев, 32-летний футболист покинул коллектив в связи с истечением срока контракта. Таким образом, игрок стал свободным агентом.

Напомним, что Зотов выступал за «Рубин» с августа 2020 года. Всего в составе команды из Татарстана он отыграл 48 матчей, отдав одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Кубань», «Анжи», белгородского «Салюта», «Новокузнецка» и донецкого «Металлурга».