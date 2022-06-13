«Зенит» опроверг слухи, что компания из Киргизии Bigser Sport займется шитьем экипировки для клуба

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на появившуюся новость о том, что шитьем экипировки для петербургского клуба будет заниматься киргизская компания «Дом спортивной моды Bigser Sport».

– Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для ФК «Зенит», – приводит слова представителей клуба «Чемпионат».

Также в стане петербуржцев заявили, что команда подписала соглашение со своей дочерней компанией «Зенит-Премьер-Футбол» о намерениях сотрудничать в рамках развития экипировочного центра сине-бело-голубых, а именно Footballstore.

Добавим, что техническим спонсором «Зенита» является Nike. Ранее известный бренд объявил о прекращении трудового сотрудничества со «Спартаком».