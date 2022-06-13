Шамиль Лахиялов: Федун дал пощечину российским тренерам, назначив Абаскаля в «Спартак»

Экс-игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».

«В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь дает еще и небольшую пощечину российскому тренерскому цеху. Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» - приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».