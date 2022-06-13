«Барселона» готова отпустить Пьянича в бесплатную аренду в «Марсель»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич в скором времени может перейти в «Марсель». Об этом сообщает Ouest France.

По информации источника, «Барселона» готова отдать хавбека в бесплатную аренду, однако при одном условии. Каталонцы настаивают на том, чтобы французы покрыли большую часть зарплаты игрока.

Действующий контракт боснийца с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Миралем перешел в «Барселону» из туринского «Ювентуса» в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро. С тех пор он сыграл за сине-гранатовых 30 матчей, но результативными действиями не отметился. В составе испанского клуба Пьянич стал обладателем Кубка Испании.

За сборную Боснии и Герцеговины провел 101 встречу, отличившись 15 мячами.

Ранее также защищал цвета французских «Метца» и «Лиона», а также итальянской «Ромы».