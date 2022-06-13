Польский политик назвал позором переход Рыбуса в «Спартак»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач отреагировал на переход польского защитника Мацея Рыбуса в московский «Спартак».

«Нет ничего позорнее того, чем, когда человек прикрывается своей семьей ради больших денег. Надеюсь, что в национальной сборной места для него больше не найдется», - написал Пшидач в своих соцсетях.

Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.