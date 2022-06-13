Шамиль Лахиялов: Ваноли показал в России двоякий результат

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист был вынужден принять данное решение по не зависящим от него причинам.

«Сказать, что с уходом Ваноли российский спорт и «Спартак» в частности потерял выдающегося специалиста, я не могу. Ваноли показал в России двоякий результат», - приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.ru».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.