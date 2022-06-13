Агент Лахтер отреагировал на то, что «Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 млн

Футбольный агент Деннис Лахтер отреагировал на информацию о том, что «Монако» отказался продавать полузащитника Александра Головина за 40 миллионов евро.

««Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 миллионов? Это полный бред. Почему-то такое пишут только в России, но в Европе футболиста по фамилии Головин никто не знает», - приводит слова Лахтера Metaratings.ru.

Напомним, 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он был куплен у московского ЦСКА за 30 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции хавбек отыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Головин вошел в тройку лучших игроков «Монако» по итогам прошедшей кампании.