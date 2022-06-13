ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Таски предостерег Абаскаля от сильного давления в «Спартаке»

Ранее красно-белые объявили о назначении испанского специалиста на пост главного тренера клуба.
13 июня 2022 20:03

Экс-игрок московского «Спартака» Сердар Таски отреагировал на назначение испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

«Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» - очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день», - приводит слова Таски Metaratings.ru.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».

Это интересно:
Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на матч Лиги наций
Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.
13.06.2022 21:23
Футбол
Тренер ММА Кияшко считает, что Дзюба стал бы отличным бойцом смешанного стиля
Накануне они провели совместную тренировку.
13.06.2022 21:09
Футбол
Дзюба провел тренировку по ММА с тренером Волкова (фото)
Ранее игрок покинул состав «Зенита».
13.06.2022 20:33
Футбол
Таски предостерег Абаскаля от сильного давления в «Спартаке»
Ранее красно-белые объявили о назначении испанского специалиста на пост главного тренера клуба.
13.06.2022 20:03
Футбол
«Лос-Анджелес» объявил о переходе Кьеллини
Соглашение рассчитано до 2023 года.
13.06.2022 19:50
Футбол
Лахтер считает, что у Алексея Миранчука могут возникнуть проблемы с продолжением карьеры
13.06.2022 19:20
Футбол
Агент Лахтер отреагировал на то, что «Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 млн
Ранее агент игрока сообщил, что футболистом также интересуются испанские клубы.
13.06.2022 18:44
Футбол
Шамиль Лахиялов: Ваноли показал в России двоякий результат
Накануне итальянский специалист покинул московский клуб.
13.06.2022 18:29
Футбол
Польский политик назвал позором переход Рыбуса в «Спартак»
Футболист имеет двое детей и женат на русской девушке.
13.06.2022 18:07
Футбол
«Барселона» готова отпустить Пьянича в бесплатную аренду в «Марсель»
В прошедшем сезоне футболист играл за «Бешикташ» на правах аренды.
13.06.2022 17:32
Футбол
Воронежско-уфимская «Санта-Барбара» и другие футбольные мемы
Главные новости российского футбола в картинках и видосиках.
«Похудел килограмма на три». Николай Голдобин — о хоккее в новом формате
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин на проходящем в Москве «Чемпионате ФХР — Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3» выступал за команду Москвы. В плей-офф она не вышла после трех поражений в пяти играх.
«Показываем, что в России можно делать продукт уровня НХЛ». Роман Ротенберг — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в качестве хоккеиста участвует в проходящем в эти дни в Москве «Чемпионате ФХР - Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3». На счету Романа Ротенберга уже пять результативных передач и три исполненных буллита. После одного из матчей он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о перспективах нового хоккейного формата.
Казус Медведева. Как стать первым теннисистом мира, проигрывая всем подряд
В опубликованной 13 июня новой версии рейтинга АТР сменился лидер: Новака Джоковича обошел Даниил Медведев. Разбираемся, как россиянину удалось вновь стать первой ракеткой планеты, несмотря на затяжную серию неудач в последние месяцы.
Язык мой — враг мой! Как часто поступки Неймара расходились со словами
Критики считают Неймара инфантильным прожигателем фантастического таланта. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил бразильский футболист о самом себе и как поступал на поле и в жизни.
Русский чемпион гарантирован! Расклад на финал Кубка Стэнли-2022
В ночь на 16 июня в НХЛ стартует финальная серия Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Плеймейкер» оценивает шансы.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 13.06.2022: на кону 2 550 000 рублей!
13 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция второго игрового дня
В Москве продолжается представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
В лидерах — Петербург, Ярославль и Нижний. Итоги 1-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В Москве продолжается хоккейный турнир в новом формате «три на три», организаторами которого выступили ФХР и букмекерская компания «Лига Ставок».
Нет Роналду — нет первого места в группе. Как Португалия в Лиге наций пропустила вперед Испанию
Очередной игровой день в ЛН не задался у гостевых команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика