Таски предостерег Абаскаля от сильного давления в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Сердар Таски отреагировал на назначение испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

«Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» - очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день», - приводит слова Таски Metaratings.ru.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».