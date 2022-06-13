Тренер ММА Кияшко считает, что Дзюба стал бы отличным бойцом смешанного стиля

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко поделился впечатлениями от совместной тренировки с российским футболистом Артемом Дзюбой.

«Артем находится в прекрасной форме! Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги», - приводит слова Кияшко «СЭ».

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.