Тебас - о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»: Все это еще опаснее, чем Суперлига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал решение «ПСЖ» продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

«Я не «Реал» защищаю в случае с Мбаппе, я защищаю весь европейский футбол. Совершать сделки, не соответствующие рынку, когда вы уже не вписываетесь в нормативы. Все это еще опаснее, чем Суперлига», - приводит слова Тебаса Marca.

Мбаппе подписал трехлетний контракт с чемпионами Франции, положив конец слухам о том, что он может перейти в «Реал Мадрид» по свободному контракту.

Напомним, что к составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.