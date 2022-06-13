Агент Щенникова рассказал, где мог оказаться Георгий за свою карьеру

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, были ли у его клиента в карьере предложения от серьезных европейских клубов.

«Да, от «Шальке» было предложение. Была мимолетная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский - середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче», - приводит слова Пушкина Metaratings.ru.

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний футболист получает мало игровой практики. На счету игрока всего семь проведенных матчей в РПЛ. Его контракт с командой рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что Щенников является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе красно-синих он отыграл 353 матча, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России.