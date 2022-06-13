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Сборная Дании победила Австрию в матче Лиги наций

Встреча прошла на поле «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.
13 июня 2022 23:34

Сборная Дании оказалась сильнее национальной команды Австрии в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу датчан.

В составе победителей отличились Йонас Винд (21-я минута) и Андреас Сков Ольсен (37-я).

Таким образом, Дания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1. Австрия располагается на третьей позиции, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре Дания отправится на выезд к Хорватии, а Австрия сыграет в гостях с Францией. Обе встречи состоятся 22 сентября.

источник: «Советский спорт»
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