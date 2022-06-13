Сборная Дании победила Австрию в матче Лиги наций

Сборная Дании оказалась сильнее национальной команды Австрии в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу датчан.
В составе победителей отличились Йонас Винд (21-я минута) и Андреас Сков Ольсен (37-я).
Таким образом, Дания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1. Австрия располагается на третьей позиции, имея в своем активе четыре очка.
В следующем туре Дания отправится на выезд к Хорватии, а Австрия сыграет в гостях с Францией. Обе встречи состоятся 22 сентября.
источник: «Советский спорт»