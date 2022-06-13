Сборная Франции снова не смогла победить, уступив Хорватии в Лиге наций

Сборная Франции на своем поле не смогла обыграть Хорватию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «шашечных».
Единственный гол на 5-й минуте забил хавбек гостей Лука Модрич.
Таким образом, Хорватия с семью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы группы 1. Франция замыкает квартет, имея в своем активе два очка.
В следующем туре Хорватия примет дома Данию, а Франция на своем поле сыграет против Австрии. Обе встречи состоятся 22 сентября.
источник: «Советский спорт»