Сборная Франции лишилась шансов выйти в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги наций

Сборная Франции на своем поле уступила Хорватии (0:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Отметим, что после этого результата подопечные Дидье Дешама расположились на последнем, четвертом месте в турнирной таблице квартета 1, имея в своем активе лишь два набранных очка. За два тура до конца соревнований у лидера группы Дании девять очков. Таким образом, французская команда лишилась возможности выйти в плей-офф.

Также добавим, что Франция покинет Лигу А в случае поражения от Австрии. Очная встреча сборных состоится 22 сентября.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Лиги наций Франция стала победителем турнира, обыграв в финале Испанию со счетом 2:1.