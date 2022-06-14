Радимов – о бойкоте Суперкубка: Воспринимаю это как поиск оправдания возможной неудаче «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу возможного бойкота «Спартака» матча за Суперкубка России с петербургским клубом.

Напомним, ранее бюро исполкома РФС объявило о том, что очная встреча команд состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Позже представители красно-белых намекнули на возможный бойкот игры.

– Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит, – цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Также бывший футболист петербуржцев заявил, что в последних четырех встречах Суперкубка «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И тогда никаких вопросов к сине-бело-голубым не возникало.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.