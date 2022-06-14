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Деменко считает, что «Краснодар» будет бороться за медали РПЛ в сезоне-2022/23

В прошедшем розыгрыше турнира южная команда финишировала четвертой.
14 июня 2022 08:47
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко оценил перспективы клуба в следующем сезоне чемпионата России.

По словам бывшего футболиста «быков», краснодарцы будут вести борьбе за медали РПЛ.

– Понятно, что молодые ребята, воспитанники, старались, вытаскивали игры на эмоциях каких-то, но чемпионат есть чемпионат. За медали «Краснодар» будет бороться, однозначно. Неизвестно еще, что будет с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. А как будут играть, никто не скажет заранее, – цитирует Деменко «Евро-футбол.ру».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 турах. В начале марта этого года команда объявила о приостановке контрактов со всеми легионерами. По этой причине «быки» доигрывали сезон воспитанниками своей академии, а также футболистами, имеющими российское гражданство.

источник: «Евро-футбол.ру»
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