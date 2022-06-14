Глава ФИФА намерен решить проблему с чистым игровым временем матча

Президент ФИФА Джанни Инфантино порассуждал на тему чистого игрового времени футбольного матча.

По словам швейцарского функционера, в ближайшее время может быть протестировано несколько предложений для того, чтобы устранить проблему малого количества времени из-за различных остановок во время игры.

– Нам необходимо понять, как решить проблему с чистым игровым временем матча. В данный момент оно составляет лишь около 46-48 минут. Мы собирается выдвинуть несколько предложений по данному вопросу, которые будут рассмотрены и протестированы. Мы открыты к тому, чтобы улучшить правила футбола, – цитирует Инфантино Calcio Mercato.

Напомним, ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил о том, что правило пяти замен во время матча было утверждено на постоянной основе.