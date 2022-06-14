«Интер» хочет заработать на продаже Шкриньяра в «ПСЖ» не менее 80 миллионов евро

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в подписании 27-летнего словака заинтересован «ПСЖ», рассматривающий футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что руководство «нерадзурри» готово продать игрока, если парижане предложат за его трансфер не менее 80 миллионов евро.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 215 матчах команды, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.

Действующий контракт защитника с командой рассчитан до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.