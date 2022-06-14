Газзаев заявил, что утверждение правила пяти замен окажет положительное влияние на динамику в матче

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на появившуюся новость о том, что правило проведения пяти замен во время футбольных матчей было утверждено на постоянной основе.

Напомним, что вчера, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально объявил о данных изменениях.

– Увеличение до пяти замен – очень важное введение для динамики матча. Это возможность, чтобы варьировать тактическую схему игры, усилить атаку или оборону там, где это необходимо. Сегодня достаточно контактный футбол, много травм, данные пять замен позволят разнообразить ход игры, – цитирует Газзаева РБК.

Напомним, что число замен было увеличено с трех до пяти в мае 2020 года в связи с влиянием на футбол пандемии коронавируса. Впоследствии данная инициатива неоднократно продлевалась.