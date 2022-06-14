Зарема Салихова обратилась к РФС с предложением пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок России

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что РФС необходимо рассмотреть возможность приглашения «Сочи» на матч за Суперкубок России.

Напомним, ранее бюро исполкома РФС объявило о том, что встреча «Спартака» и «Зенита» должна состояться 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Позже представители красно-белых намекнули на возможный бойкот игры.

– Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» – «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной, – цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Также Салихова добавила, что РФС нарушил спортивный принцип, приняв решение провести матч в Санкт-Петербурге.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.