«Бавария» поборется с «Челси» за подписание Кунде

Руководство «Баварии» заинтересовано в приобретении центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналист Руди Галетти, мюнхенский клуб готов побороться с «Челси» за подписание контракта с 23-летним французом. Ранее стало известно, что сам футболист планирует продолжить свою карьеру в команде АПЛ.

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции защитник отыграл девять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.