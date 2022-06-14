В «Аталанте» опровергли информацию, что Алексей Миранчук будет продан в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на появившуюся новость о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть клуб летом 2022 года.

Ранее стало известно, что руководство итальянской команды включило 26-летнего хавбека в список футболистов, которые могут быть проданы в летнее трансферное окно.

– Это неправда. На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведем переговоров ни с одним клубом по этому вопросу, – цитирует Д’Амико Sport24.ru.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он отыграл за «бергамасков» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.