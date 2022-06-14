В «Спартаке» анонсировали важное заявление клуба

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что в самое ближайшее время клуб выступит с важным заявлением.

– Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск, – говорится в сообщении красно-белых.

Вероятнее всего, в заявлении будет подниматься вопрос участия команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Напомним, что 10 июня бюро исполкома РФС объявило о том, что очная встреча московского и петербургского клубов должна состояться 9 июля на «Газпром Арене». Позже представители красно-белых намекнули на возможный бойкот игры.