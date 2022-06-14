Гамид Агаларов отправится на первый тренировочный сбор «Уфы»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о ситуации с будущим футболиста в команде.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист проходит медицинский осмотр вместе с уфимским клубом.

– Футболист с действующим контрактом обязан поехать на сбор. Вот и он поехал. Тем не менее у него действующий контракт и он поехал на сборы вне зависимости от того, где он дальше будет играть, – цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.