Быстров назвал нового главного тренера «Спартака» Абаскаля котом в мешке

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался по поводу появившейся новости о том, что новым главным тренером клуба стал Гильермо Абаскаль.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. Ранее в СМИ появилась информация, испанец заключил двухлетнее соглашение.

– «Спартак» не перестает удивлять. Уже в порядке вещей, когда один тренер уходит, а другой приходит. Честно говоря, не знаю даже, кто это такой . Правда, в свое время я про Ваноли тоже ничего не знал. «Спартаку», похоже, нравится брать котов в мешке, – цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».