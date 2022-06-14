В «Спартаке» нет вопросов к Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл подробности ухода из команды итальянского тренера Паоло Ваноли.

«В воскресенье у нас был матч, финал Кубка, в понедельник утром у нас была встреча, разговоров конкретных про его уход не было. А на следующее утро, в день его отъезда домой, у меня появились сомнения и после этого, через 3-4 дня ситуация развернулась таким образом.

Я не считаю, что здесь можно говорить о предательстве, это не тот случай. Вы сами знаете, какие ситуации были в других клубах, несмотря на это Ваноли остался и отработал сезон. Паоло до последнего дня, до последней минуты думал исключительно о команде, мы с ним общались по 5-6 раз в день, обсуждали все о футболе. В плане профессионализма к нему никаких вопросов быть не может», - приводит слова Каттани Sport24.ru.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.

На место Ваноли «Спартак» назначил испанского специалиста Гильермо Абаскаля. С февраля этого года он занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.