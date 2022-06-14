«Краснодар» объявил о выкупе трех игроков из Нигерии

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что команда подписала полноценные контракты с тремя футболистами болгарского «Ботева».

Отмечается, что речь идет о таких игроках, как центральный полузащитник Ифеани Давид Ндуку, а также нападающие Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво.

По информации источника, руководство «быков» заключило с футболистами трудовые соглашения до лета 2026 года. Ранее в СМИ стало известно о том, что краснодарцы суммарно заплатили за данные трансферы около 1,5 млн евро.

Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионата России «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.