«Спартак» выбирал главного тренера из восьми вариантов

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как занимался поисками нового главного тренера.

Напомним, что 9 июня было объявлено, что по независящем от российской команды причинам, ее покинул итальянский специалист Паоло Ваноли.

«Когда ситуация только началась и мы поняли, что нужно менять тренера, у меня было 8 имен. Трое из них сразу отказались ехать в Россию. Одному запретила жена — иногда жены решают все. У одного из кандидатов был действующий контракт. Трое просто хотели денег — запрашивали в 3-5 раз больше, чем они получали в предыдущих клубах. Если тренер хочет приехать в Москву, чтобы поиграть в гольф, то это не наша история абсолютно.

Единственный, кто дал гарантии и убедил — Абаскаль. Я позвонил ему буквально на 10 минут, но наш разговор затянулся до часа сорока. Мы обсудили все и показалось, что он уже все понимает. Он был очень убедителен», - приводит слова Каттани Sport24.ru.

Напомним, что с февраля этого года Гильермо Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».