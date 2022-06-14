«Тоттенхэм» договорился с «Брайтоном» о переходе полузащитника Биссумы за 30 миллионов евро

Центральный полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме».

Как сообщает The Times, руководство лондонского клуба достигло договоренности о переходе 25-летнего малийца в летнее трансферное окно. Отмечается, что «шпоры» заплатят за игрока 30 миллионов евро. По информации источника, медицинское обследование хавбека запланировано на этой неделе.

Напомним, что Биссума присоединился к «Брайтону» в июле 2018 года, перейдя из «Лилля» за 16,9 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 93 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.