Компани стал главным тренером «Бернли»

«Бернли» объявил о назначении на должность главного тренера бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани.

Срок контракта с бельгийским тренером не раскрывается. По данным Transfermarkt, соглашение подписано до окончания сезона-2024/25.

«ФК «Бернли» — поистине историческая английская команда, и для меня большая честь быть ее главным тренером. Меня впечатлило видение будущего клуба Советом директоров, которое совпадает с моим собственным, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в наступающем сезоне», - приводит слова Компани пресс-служба «Бернли».

Напомним, что в мае 36-летний специалист по соглашению сторон покинул «Андерлехт», который возглавлял с августа 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Бельгии и вышла в финал кубка страны, где уступила «Генту».

В свою очередь «Бернли» занял 18-е место в английской премьер-лиге и вылетел в чемпионшип.