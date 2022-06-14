Чалов не заинтересован в возвращении в ЦСКА и выразил желание остаться в «Базеле»

Форвард ЦСКА Федор Чалов, выступающий за «Базель» на правах аренды до лета 2022 года, хочет продолжить свою карьеру в швейцарском клубе.

Как сообщает Blick, 24-летний россиянин не хочет возвращаться в стан армейцев и надеется остаться в Швейцарии. Отмечается, что о своем желании он уже сообщил руководству «ротблау». В данный момент неизвестно, готов ли «Базель» оформить полноценный трансфер футболиста.

Напомним, что Чалов выступает за «Базель» с февраля этого года. Всего за клуб он отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.