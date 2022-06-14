«Спартак» не ведет переговоров по переходу полузащитника «Крыльев Советов» Зиньковского

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос о том, заинтересовал ли клуб в подписании флангового полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
– Зиньковский отличный футболист, но никаких переговоров по нему нет, – приводит слова Каттани «Чемпионат».
Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.
источник: Чемпионат.com