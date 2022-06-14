Никита Баженов: Думаю, что Каттани доверяет Абаскалю и понимает, кого пригласил в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов выразил свое мнение по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил двухлетнее соглашение с командой.

– Думаю, Каттани знает внутренний рынок тренеров. Лука понимает свою ответственность, абы кого не будет приглашать в такую команду. Я думаю, что он доверяет Абаскалю и понимает, кого пригласил в «Спартак». Получится или нет? Это мы увидим немного позже, – цитирует Баженова «Чемпионат».

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».