Стал известен соперник «Ференцвароша» Черчесова в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 14 июня, состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Отмечается, что «Ференцварош» сыграет против «Тобола» из Казахстана. Напомним, что главным тренером венгерского клуба является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
Также стало известно, что армянский «Пюник» встретится с «Клужем» из Румынии, а соперником солигорского «Шахтера» станет словенский «Марибор».
Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.
источник: «Советский спорт»