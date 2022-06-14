«Реал» планирует заработать 50 миллионов евро на продаже защитника Ферлана Менди

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководство «сливочных» готово отпустить 27-летнего француза в другую команду, если за него предложат 50 миллионов евро. Также отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы два клуба из АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, что Менди выступает за «Реал» с июля 2019 года. Всего в составе «галактикос» он отыграл 105 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Лиона» и «Гавра». За сборную Франции он провел семь встреч.