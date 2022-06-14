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Гладилин оценил назначение испанца Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Согласно данным различных СМИ, иностранный специалист подписал с командой РПЛ контракт на два года.
14 июня 2022 15:57
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин оценил появившуюся новость о том, что испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил двухлетнее соглашение с командой.

– Если Абаскаль под опекой Каттани, то, в любом случае, приходя в «Спартак», он получает статус, и дальнейшие его перспективы трудоустройства очень просты. Каттани как менеджер работает правильно, а вот руководители клуба – непонятно, зачем раскручивают молодых тренеров, которые потом в любом случае уедут, – цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Добавим, что ранее пост главного тренера «Спартака» покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевала Кубок России.

источник: «Газета.Ru»
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