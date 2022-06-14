Игроки ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр

Московский ЦСКА вышел из отпуска и прошли комплексный медицинский осмотр.

Как сообщает пресс-служба армейцев, позже пройдут обследование Илья Казаков иВладимир Шайхутдинов. Они сдавали ЕГЭ. Все оставльные футболисты ЦСКА готовы к работе в общей группе. Несколько легионеров присоединяться к кулбу позже. Сборы команды пройдут в Новогорске.

Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что команду покинул полузащитник Ильзат Ахметов.