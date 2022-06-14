Александр Мостовой выступил с оправдательной речью в адрес нападающего «Спартака» Промеса

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уголовном преследовании нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Пусть Промес ударил ножом двоюродного брата, но мы не знаем, что этому предшествовало. Возможно, тот провоцировал полузащитника «Спартака». Мы просто не в курсе всех деталей этого семейного конфликта. Но броские заголовки сделали своё дело, и Квинси уже воспринимают как преступника», - приводит слова Мостового RT.

Напомним, что гражданский суд Нидерландов вынес Промесу обвинительный приговор и обязал его выплатить потерпевшему компенсацию, размер которой будет определен позднее. Адвокаты форварда намерены обжаловать данное решение.

Напомним, что прокуратура Нидерландов требовала тюремного срока для футболиста за покушение на непредумышленное убийство.