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Александр Мостовой выступил с оправдательной речью в адрес нападающего «Спартака» Промеса

Футболист признан виновным в нападении с ножом на своего двоюродного брата.
14 июня 2022 16:43
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уголовном преследовании нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Пусть Промес ударил ножом двоюродного брата, но мы не знаем, что этому предшествовало. Возможно, тот провоцировал полузащитника «Спартака». Мы просто не в курсе всех деталей этого семейного конфликта. Но броские заголовки сделали своё дело, и Квинси уже воспринимают как преступника», - приводит слова Мостового RT.

Напомним, что гражданский суд Нидерландов вынес Промесу обвинительный приговор и обязал его выплатить потерпевшему компенсацию, размер которой будет определен позднее. Адвокаты форварда намерены обжаловать данное решение.

Напомним, что прокуратура Нидерландов требовала тюремного срока для футболиста за покушение на непредумышленное убийство.

источник: «RT на русском»
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